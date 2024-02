Sanremo: Avs su accordo Rai-Trenitalia, da Salvini atto di censura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il ministro Salvini non si occupa di sicurezza stradale e di trasporti ma pensa di poter intervenire sull'accordo Rai pubblicità - Trenitalia per l’evento di Sanremo. Ritiene di avere competenze per stabilire come promuovere il festival o il servizio Frecciarossa? Questo governo è al delirio assoluto: visto che si tratta di un intervento completamente estraneo alle competenze del suo ministero l’atto si può definire anche con il suo nome: censura”. Lo afferma la capogruppo di Alleanza verdi e sinistra nella commissione Trasporti della Camera, Francesca Ghirra. (Rin)