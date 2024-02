Nato: Stoltenberg, nessuna minaccia di attacco imminente contro alleati, ma pace mai scontata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, ha detto di non avere prove di un imminente attacco contro un alleato Nato. "Il mondo è diventato più pericoloso ma la Nato è diventata più forte, con più forze, elevata preparazione e un aumento degli investimenti nella difesa. Non si può mai dare la pace per scontata, ma non vediamo alcuna minaccia imminente contro qualche alleato della Nato", ha dichiarato in una conferenza stampa congiunta con il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, Jake Sullivan, a Bruxelles. "La Nato sta svolgendo l'esercitazione Steadfast Defender, la più grande degli ultimi decenni. La nostra esercitazione dimostra che non dovrebbe esserci spazio per errori di calcolo a Mosca riguardo alla prontezza della Nato e alla sua determinazione a proteggere tutti gli alleati", ha concluso Stoltenberg. (Beb)