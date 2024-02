Segre: Carfagna, un abbraccio a Liliana, Basile senza vergogna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un abbraccio a Liliana Segre. E' orribile che le sue parole nel Giorno della memoria siano strumentalizzate da Elena Basile, esponente di punta dei cattivi maestri che infangano le vittime ebree di ieri ma anche le sofferenze e i lutti dell'oggi". Lo afferma Mara Carfagna, presidente di Azione, che aggiunge: "Il solo fatto che quelle parole siano state pronunciate in un video appositamente confezionato e diffuso, nel quale si paragona Israele al nazismo, dimostra che il mostro dell'antisemitismo è stato sdoganato. Non si prova vergogna a esternarlo né a prendere di mira una donna che è anche un simbolo: il simbolo di una pagina di persecuzioni e oltraggi che credevamo chiusa per sempre. Evidentemente non è così. Spero che quelle frasi velenose siano sanzionate come meritano - conclude Carfagna -, non solo a tutela della senatrice Segre ma di tutti noi". (Rin)