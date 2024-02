Spagna: avvocato Puigdemont, non preoccupato che Corte Suprema voglia indagarlo per terrorismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gonzalo Boye, avvocato dell'ex presidente della Catalogna, Carles Puigdemont, ha assicurato di non essere preoccupato dal fatto che la Corte Suprema voglia di indagare il suo assistito per presunto terrorismo nel caso dello "Tsunami Democratic"."Non c'è nessuno con difese più corazzate di Puigdemont", ha detto il legale in alcune dichiarazioni a "Rac 1". Boye ha aggiunto di non essere sorpreso da questa decisione dato che sono "gli stessi" giudici che hanno accusato i leader catalani pro-indipendenza di ribellione nel processo per il referendum illegale del 2017. (Spm)