Rai: Ruotolo (Pd), sia indipendente da politica, pronti a discuterne in Parlamento

- "Siamo pienamente d'accordo con la segretaria della Fnsi, Alessandra Costante, che nel giudicare positivamente il sit-in promosso dal Partito Democratico di oggi pomeriggio davanti alla Rai, chiede ai partiti di andare in Parlamento a presentare la riforma della governance Rai. Noi, come Partito Democratico, ci siamo, siamo convinti che con il Media Freedom Act dell'Europa, la Rai dovrà rendersi indipendente dalla politica". Lo dichiara Sandro Ruotolo, responsabile Informazione nella segreteria nazionale Pd. "E siamo pronti a discuterne in Parlamento. Il presidio di oggi per noi è un primo passo. Siamo contro Telemeloni e non siamo i soli ad esserlo. Anche il sindacato europeo dei giornalisti considera l'Italia come uno dei paesi ostili al giornalismo", conclude.(Rin)