Minori: Ronzulli (FI), non possiamo restare indifferenti su bullismo, serve impegno quotidiano

- Il bullismo intimorisce, strappa via la sicurezza che ogni individuo ha diritto di avere. “Coinvolge non solo minori, colpisce tutti, e può lasciare cicatrici indelebili. Provoca ferite da cui non sempre si guarisce e può condizionare la vita delle persone per sempre". Così la senatrice di Forza Italia e vicepresidente del Senato, Licia Ronzulli intervenendo in Aula in occasione della giornata mondiale contro il bullismo e il cyberbullismo. "Non possiamo e non dobbiamo restare indifferenti – ha proseguito – perché ogni atto di bullismo è come un sasso in uno stagno. Le sue onde si espandono, toccando non solo la vittima, ma anche chi assiste, e persino chi esercita il bullismo. Riflettiamo sull'importanza del rispetto reciproco, insegniamo ai nostri giovani a comunicare in modo costruttivo. E noi adulti dobbiamo essere l'esempio di eccellenza. Serve un impegno quotidiano, perché ogni giorno può essere un giorno in cui salviamo una vita dal bullismo", ha concluso. (Rin)