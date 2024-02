Slovenia: Fajon incontra premier Golob, focus su scandalo acquisto tribunale di Lubiana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ammetto che oggi è probabilmente il momento più difficile da quando sono alla guida del partito", ha detto Fajon in riferimento alle dimissioni presentate ieri dal segretario generale dei Ds Klemen Zibert e a quelle offerte prima al premier Golob dalla ministra della Giustizia Dominika Svarc Pipan (sempre delle file dei Ds), per la stessa questione. "Il partito è sotto forte pressione negli ultimi tempi. Ci sono accuse, critiche, nomi e cognomi di molte persone che sollevano tante domande, e ci sono autorità competenti che indagano", ha sottolineato Fajon. Nelle ultime settimane la ministra della Giustizia Svarc Pipan è finita nel mirino dell'opinione pubblica per le stesse presunte irregolarità nell'acquisto di locali per il nuovo tribunale di Lubiana, su cui stanno indagando anche l'Ufficio investigativo nazionale (Npu) e la Commissione per la prevenzione della corruzione. (Seb)