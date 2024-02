Roma: tra striscioni e volantini al via manifestazione contro i Cpr dopo il suicidio a Ponte Galeria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uno striscione e alcuni volantini per ricordare il 22enne che la scorsa domenica si è suicidato nel Centro permanente per i rimpatri di Ponte Galeria, a Roma, e per chiedere la chiusura dei Cpr. È in corso in piazza Santi Apostoli la manifestazione indetta da "Stop Cpr rete romana contro la detenzione amministrativa". Di fronte alle decine di persone che al momento si sono radunate campeggia uno striscione che porta la scritta "Basta morti nei Cpr, chiudiamo Ponte Galeria". Presenti in piazza anche esponenti delle istituzioni nazionali e locali. Accanto allo striscione è stata posizionata una cassa alla quale è stato collegato un microfono. Presente la parlamentare di Alleanza verdi e sinistra, Ilaria Cucchi e l'ex del gruppo passato al misto Aboubakar Soumahoro. Tra gli altri sono in piazza il consigliere capitolino di Europa verde del coordinamento romano di Avs, Ferdinando Bonessio, il presidente del Municipio Roma VIII, Amedeo Ciaccheri, esponente di Sinistra civica ecologista, e il segretario della Cgil di Roma e Lazio, Natale Di Cola. (Rer)