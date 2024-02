Lavoro: Calderone, no criticità in consegna carte per beneficiari assegno inclusione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non ci sono state criticità nelle consegne delle carte di pagamento elettroniche a favore dei beneficiari dell'assegno di inclusione. Lo ha detto il ministro del Lavoro e delle politiche Sociali, Marina Elvira Calderone, nel corso del Question time alla Camera. Calderone ha sottolineato che la consegna non ha fatto registrare particolari difficoltà in Sicilia dove "dal primo giorno utile per il ritiro sono state evase più di 70 mila richieste, oltre 20 mila a Palermo". (Rin)