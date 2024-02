Sardegna: Asl Nuoro, da Regione 7 milioni per rinnovo attrezzature mediche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- 10 milioni di euro, 7 dei quali immediatamente finanziati rinnovamento e rafforzamento delle attrezzature mediche dell'Asl 7 di Nuoro. I fondi arrivano dalla Regione Sardegna. Un restyling a tutto tondo per ospedali e territorio aziendali, che rivoluzionerà in positivo l’offerta sanitaria, con il completamento e allestimento della rete sociosanitaria territoriale e il rinnovo delle strumentazioni ospedaliere. Per il territorio, ad esempio, tra le apparecchiature elettromedicali già finanziate in questa prima fase rientrano sette ecotomografi di ultima generazione, che sostituiranno quelli attuali nei Consultori familiari di Bitti, Macomer, Nuoro, Orosei, Siniscola, Aritzo e Sorgono. Il rinnovo della strumentazione ospedaliera potrà avvalersi delle nuove centrali di monitoraggio per i reparti di Anestesia e Rianimazione, Cardiologia e Neurologia Stroke Unit. La Cardiologia e UTIC sarà dotata di un nuovo modernissimo angiografo digitale di ultima generazione per procedure di cardiologia interventistica, dal valore di 600 mila euro. (segue) (Rsc)