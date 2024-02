Sardegna: Asl Nuoro, da Regione 7 milioni per rinnovo attrezzature mediche (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ma a beneficiare di questa prima sostanziosa tranche saranno anche i blocchi operatori di Nuoro e del San Camillo di Sorgono, con nuovi tavoli operatori e colonne laparoscopiche 3D, a beneficio degli interventi chirurgici d’urgenza e ad alta complessità del San Francesco, ma anche della chirurgia programmata che da alcuni mesi ha segnato la rinascita dell’ospedale San Camillo. Chiaramente, quando si parla di rinnovamento tecnologico, non può mancare il reparto di Diagnostica per immagini. La Radiologia del San Francesco ha da oggi un nuovo tomografo assiale computerizzato in grado di effettuare esami in tempi rapidi, sfruttando l’Intelligenza Artificiale, così da minimizzare le dosi radiogene e ottimizzare la qualità delle immagini. Insomma: una Tac al cuore in tempi celeri, un esame total body in pochi secondi per affrontare al meglio le situazioni di emergenza. (segue) (Rsc)