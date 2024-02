Giustizia: Paita (Iv) su abuso d’ufficio, Pd tradisce se stesso e i suoi sindaci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sull'abuso d'ufficio il Partito democratico sceglie di andare a rimorchio del Movimento 5 stelle e del senatore Scarpinato, tradendo se stesso e i propri sindaci. Lo dice in una nota la senatrice Raffaella Paita, coordinatrice nazionale di Italia viva sul ddl Nordio. “I tentativi dei parlamentari dem di giustificare questa inspiegabile presa di posizione sono arrampicate sugli specchi. L'abolizione di una fattispecie di reato che non funziona e che mette in difficoltà gli amministratori locali e paralizza le istituzioni è l'unica soluzione possibile: modificare il testo sarebbe stato un caso di accanimento terapeutico", sottolinea. "Quanti insistono a voler mantenere l'abuso d'ufficio dimenticano che, dietro a ogni procedimento aperto, che nella maggior parte dei casi si concluderà con una archiviazione o una assoluzione, ci sono vite, carriere politiche, famiglie, persone che finiscono nel tritacarne mediatico. Per non parlare – aggiunge Paita – delle spese alle quali chi viene coinvolto in un'inchiesta si trova a dover fare fronte per potersi difendere. Una 'dimenticanza' che ci aspetteremmo dai giustizialisti del Movimento 5 stelle, non dal Partito democratico". (Rin)