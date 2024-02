Russia-Ecuador: Mosca, possibili conseguenze negative per decisione Quito su attrezzature militari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I piani dell'Ecuador di inviare agli Stati Uniti l'equipaggiamento militare di fabbricazione russa potrebbero portare a conseguenze negative per le relazioni con Mosca. Lo ha detto nel corso di una conferenza stampa la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova. "In caso di trasferimento di beni militari a una parte terza, l'Ecuador violerebbe i suoi obblighi internazionali e ciò potrebbe comportare conseguenze negative per la nostra ulteriore cooperazione bilaterale", ha spiegato Zakharova. La portavoce ha sottolineato che Mosca ha informato Quito della sua posizione in merito. (Rum)