Camera: anticipato al 14 febbraio voto mozione revoca Sgarbi

- E' stata anticipata a mercoledì 14 febbraio, alle 16:15, nell'Aula della Camera, la votazione della mozione di revoca della nomina di Vittorio Sgarbi a sottosegretario alla Cultura. Il voto era stato in un primo momento fissato per giovedì 15 febbraio. Lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo di Montecitorio. Secondo quanto viene riferito, la mozione di revoca resta in piedi, dal momento che le dimissioni di Sgarbi non sono state formalizzate. (Rin)