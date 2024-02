Trasporti: Metromare di Roma, in autunno riaprono stazioni Acilia Sud e Tor di Valle

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In autunno, tra settembre e ottobre, è prevista la riapertura della stazione Acilia Sud della ferrovia regionale Metromare, ex Roma-Lido, dove sono in corso lavori di riqualificazione. Più o meno sugli stessi tempi si sta procedendo per la stazione Tor di Valle. Per la stazione di Ostia Antica, invece, l'avvio dei lavori è previsto per l'autunno e la conclusione nel corso del 2025. Saranno pronte invece nel primo trimestre del 2026 le due nuove stazioni Giardino di Roma e Mezzocammino. Il quadro è stato tracciato oggi in commissione Mobilità di Roma, presieduta da Giovanni Zannola del Pd, dai tecnici di Astral che hanno in carico i lavori. "Ci riteniamo abbastanza soddisfatti per come proseguono i lavori, abbiamo cantieri aperti ad Acilia Sud e a Tor di Valle. Abbiamo altri progetti per le stazioni da costruire ex novo e altri per stazioni da riqualificare come Ostia Antica. Stiamo procedendo secondo il cronoprogramma", ha spiegato Carlo Cecconi, direttore del settore ferroviario di Astral, per poi lasciare la parola agli altri ingegneri dello staff della società regionale che sta seguendo l'andamento dei lavori. (segue) (Rer)