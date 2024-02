Trasporti: Metromare di Roma, in autunno riaprono stazioni Acilia Sud e Tor di Valle (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le due stazioni Tor di Valle e Acilia Sud saranno concluse tra fine maggio e i primi di giugno - hanno detto i tecnici - per Acilia Sud ci sarà una fase di collaudo e presumibilmente sarà aperta al pubblico in autunno, tra settembre e ottobre". Ancora, per quanto riguarda Tor di Valle "stiamo lavorando sulle pensiline e sull'adeguamento della trazione elettrica, anche questa termina in estate e poi aprirà, non è prevista una fase di collaudo", hanno chiarito i tecnici. Intorno al 15 febbraio invece verrà indetta la conferenza dei servizi per altre tre stazioni: Giardino di Roma, Torrino Mezzocammino, che vanno realizzate ex novo, e Ostia Antica dove è prevista una riqualificazione e un ampliamento. "L'obiettivo per Giardino di Roma e Torrino Mezzocammino è lanciare la gara il 15 giugno, per realizzare le due stazioni in 15 mesi, da calcolare dal momento dell'aggiudicazione delle gara. Abbiamo come traguardo il primo trimestre del 2026". (segue) (Rer)