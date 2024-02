Trasporti: Metromare di Roma, in autunno riaprono stazioni Acilia Sud e Tor di Valle (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Infine, per Ostia Antica, "stiamo per indire la conferenza dei servizi - hanno osservato i tecnici -, questa settimana inviamo le convocazioni, si tratta di un ampliamento per rendere la stazione adeguata ad accogliere funzioni diverse, idonee alla centralità del contesto urbano della stazione che è vicina al parco archeologico, c'è un ampliamento del volume della stazione e un nuovo paramento esterno oltre che la riqualificazione dell'attuale passerella. Contiamo di andare in gara a giugno, iniziare i lavori in autunno e completare in 12 mesi, quindi nel 2025, ma durante i lavori la stazione non chiuderà completamente". (Rer)