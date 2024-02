© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulle note dell'inno nazionale che suonava in ogni cabinato, sventolando bandiere tricolori, circa 150 trattori sono entrati nel presidio di protesta degli agricoltori a ridosso della via Nomentana. Il corteo è partito da Tarquinia, in provincia di Viterbo, e raccoglie di agricoltori del territorio. Al seguito anche fuoristrada e furgoni. I trattori sono stati accolti calorosamente dai manifestanti in presidio. (Rer)