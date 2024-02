Roma: Di Cola (Cgil), basta morti e violazioni diritti nei Cpr, chiuderli partendo da Ponte Galeria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'iniziativa di oggi in piazza Santi Apostoli a Roma "la sosteniamo perché non è più ammissibile che ci siano morti nei Cpr: vanno chiusi, quello di Ponte Galeria va chiuso, e ci aspettiamo un intervento di tutte le istituzioni, perché questo modello di gestione dei flussi migratori è assurdo, serve tutt'altro". Lo ha detto il segretario della Cgil di Roma e del Lazio, Natale di Cola, nel corso della manifestazione in piazza Santi Apostoli, a Roma. "Come Cgil saremo in campo e ci mobiliteremo finché il Cpr di Ponte Galeria non sarà chiuso. Strutture come quelle non sono sostenibili per chi viene recluso e neanche per gli operatori che lavorano al loro interno", ha concluso. (Rer)