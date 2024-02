Lombardia: Cappellari (Lega), progetto fine vita passerà alle Commissioni, serve normativa in materia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Lombardia ha approvato all'unanimità l'ammissibilità del progetto di legge sul fine vita proposto dall'associazione Luca Coscioni". Lo afferma il Consigliere regionale della Lega, membro dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Lombardia, Alessandra Cappellari a seguito dell'ammissibilità del disegno di legge sul fine vita evidenziando che "si tratta di una decisione meramente tecnica che spettava a questo Ufficio: al via quindi il percorso dell'iniziativa nelle Commissioni regionali competenti. La mia posizione politica non cambia e resto favorevole al pro vita, ma questo non significa che non ritenga opportuna e necessaria una normativa che disciplini una materia così delicata".(Com)