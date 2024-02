Spagna: ministra Lavoro, crisi agricoltura non può mettere in discussione quella climatica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crisi dell'agricoltura e dell'allevamento in Spagna non può "mettere in discussione" quella climatica. Lo ha detto la ministra del Lavoro, Yolanda Díaz, che ha espresso il suo "assoluto rispetto" per i diritti degli agricoltori e degli allevatori che attualmente stanno organizzando in tutta la Spagna una serie di proteste. Secondo la leader di Sumar, l'agricoltura sta vivendo un problema "molto profondo" e "grave" che ha portato a un "vero" malessere tra i lavoratori del settore. Come esempio di questa situazione, Diaz ha spiegato che in regioni come la Cantabria, le Asturie e la Galizia, gli agricoltori stanno vendendo il latte sottocosto, cosa che sta accadendo in modo simile in tutta la Spagna con altri prodotti. "È una crisi economica molto importante con vincitori e vinti. Dobbiamo metterci dalla parte dei lavoratori con diritti, ma senza mettere in discussione l'emergenza climatica", ha sottolineato. A questo proposito, la ministra ha sottolineato che i problemi dell'allevamento in Spagna e in Europa "non sono in conflitto con la crisi climatica", ma sono di natura economica e di modelli di produzione. (Spm)