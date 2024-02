Milano: aperto avviso pubblico ricerca rappresentanti del comune in enti, fondazioni e partecipate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Online l'Avviso pubblico per la presentazione delle candidature per le nomine e le designazioni dei rappresentanti del Comune in alcune associazioni, fondazioni e società a partecipazione comunale. La presentazione delle proposte di candidatura avverrà direttamente dal portale del Comune di Milano attraverso il sistema online. Per tutti gli enti, il proponente della candidatura avrà tempo fino al 6 marzo. I candidati e le candidate dovranno poi concludere la procedura online entro le ore 17.30 dell'8 marzo con l'accettazione della proposta. (Com)