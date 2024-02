Azerbaigian: exit poll, attuale presidente Aliyev ottiene il 93,9 per cento dei voti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo i primi dati dell'exit poll, il capo dello Stato attualmente in carica Ilham Aliyev ha ottenuto il 93,9 per cento dei voti alle elezioni presidenziali. E' quanto ha riferito un rappresentante dell'organizzazione di ricerca sociologica statunitense Oracle Advisory Group, George Birnbaum. I sociologi hanno intervistato 63.000 elettori presso mille seggi elettorali, inclusa la regione del Nagorno-Karabakh. I seggi elettorali sono chiusi alle 19:00 ora locale (16:00 in Italia). Secondo l'Oracle Advisory Group, il candidato indipendente Zahid Oruj ha ottenuto l'1,8 per cento dei voti, seguito da Fazil Mustafa del Partito della grande creazione con l'1,5 per cento; Gudrat Hasanguliyev, del Partito Fronte popolare dell'Azerbaigian unito con 1,2 per cento; Razi Nurullayev del partito del Fronte nazionale con lo 0,9 per cento; Elshad Musayev del Partito del grande Azerbaigian con lo 0,4 per cento e il candidato indipendente Fuad Aliyev con 0,3 per cento. (Rum)