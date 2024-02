India: diritto di famiglia, assemblea Uttarakhand approva legge su codice civile uniforme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’assemblea legislativa dello Stato indiano dell’Uttarakhand ha approvato oggi, dopo due giorni di dibattito, una legge che introduce un codice civile uniforme. Il capo del governo statale, Pushkar Singh Dhami, del Partito del popolo indiano (Bjp), ha parlato di un “momento storico” per il Paese, auspicando che l’esempio venga seguito da altri Stati. La legge, ha spiegato, “fornirà una cornice normativa comune per tutti”. Il codice civile uniforme prevede una serie di regole per il matrimonio, il divorzio, la convivenza e altri temi senza distinzioni tra confessioni religiose. Ad esempio, si prevede per tutti un’età minima per sposarsi (18 anni per le donne e 21 per gli uomini), la registrazione obbligatoria delle convivenze, pari diritti per le donne sulle proprietà di famiglia. Si tratta di una delle promesse fatte da Dhami nella campagna elettorale dell’anno scorso, che lo ha portato a vincere le elezioni e a insediarsi alla guida del governo. (segue) (Inn)