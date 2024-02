India: diritto di famiglia, assemblea Uttarakhand approva legge su codice civile uniforme (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il politico ha assicurato che il progetto non è contro nessuno e ha ricordato che la Costituzione dell’India, all’articolo 44, prevede la possibilità di introdurre un codice civile uniforme. Attualmente, però, in India le questioni di diritto di famiglia vengono regolate dalle cosiddette “leggi personali”, cioè da norme basate sulle scritture e i costumi delle diverse grandi comunità religiose. Il matrimonio, ad esempio, è considerato un fatto privato se le coppie non lo registrano in base alla legge Special Marriage Act, registrazione che non è obbligatoria nella maggior parte degli Stati. Solo lo Stato di Goa ha un codice civile uniforme, che mantiene però delle eccezioni. Il primo ministro del governo centrale e leader del Bjp, Narendra Modi, si è espresso a favore dell’introduzione di norme uniformi, alle quali invece sono contrari non solo diversi partiti dell’opposizione ma anche della sua coalizione, l’Alleanza democratica nazionale (Nda). (segue) (Inn)