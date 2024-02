Agricoltura: Avanza (Azione), ottima notizia ok Parlamento Ue a nuove tecniche geniche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Parlamento europeo "ha appena approvato un regolamento sulle nuove tecniche geniche, un’ottima notizia per gli agricoltori, che ne richiedevano con forza la stesura, e per il mondo della ricerca europea. Va detto che la decisione incoerente della commissione di anteporre a questo regolamento quello relativo all’uso dei pesticidi, è stata una scelta prematura che ha compromesso sin da subito il regolamento sui fitofarmaci, il quale sarebbe stato accolto in modo diverso sia dagli agricoltori che dal Parlamento Europeo. Ora è necessario procedere e approfondire lo studio e l’applicazione di queste nuove tecniche, in grado di ottenere piante più resistenti alle malattie e anche alla siccità". Lo afferma, in una nota, Caterina Avanza, responsabile Agricoltura di Azione. (Com)