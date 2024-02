Imprese: la piemontese Bottero Spa pronta a rilevare il gruppo reggiano del packaging Ems Group

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ora è ufficiale. A fronte di una situazione molto complessa come quella che riguarda Ems Group, realtà che rischia di non avere un futuro, oggi c’è il gruppo Bottero che presenta una proposta industriale seria che può garantire la continuità produttiva e occupazionale”. Lo conferma Vincenzo Colla, assessore regionale al Lavoro e allo Sviluppo economico, all’incontro convocato in viale Aldo Moro per un confronto tra le organizzazioni sindacali, le istituzioni locali e l’azienda piemontese Bottero Spa, che ha presentato un’offerta vincolante per rilevare Ems Group di Montecchio Emilia. Ems Group nasce nel 2018 dalla fusione di cinque aziende leader nei settori movimentazione, pallettizzazione e stoccaggio di merci e materiali: circa 200 dipendenti degli stabilimenti in Val d’Enza e di Fontevivo, nel parmense. Durante l’incontro in Regione il gruppo Bottero Spa ha illustrato il progetto industriale evidenziando tutti i passaggi che dovranno accompagnare la fase di transizione. Entro il prossimo 4 aprile l’operazione dovrebbe concretizzarsi, una volta espletati tutti i passaggi necessari. (segue) (Com)