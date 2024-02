Imprese: la piemontese Bottero Spa pronta a rilevare il gruppo reggiano del packaging Ems Group (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ora è fondamentale procedere in tempi rapidi con accordi sindacali, sia con Ems Group che con il gruppo Bottero, su cui la Regione è pronta a fare da garante- ha aggiunto Colla -. Questa soluzione consentirebbe di salvare le competenze e l’esperienza di una realtà storica, garantendo prospettive di continuità industriale, e permetterebbe di salvaguardare e mantenere un indotto e una filiera importanti nella nostra regione”. Con l’accordo delle parti è stato stabilito che il Tavolo regionale sarà permanente per seguire da vicino, passo dopo passo, l’evolversi della situazione e attivare ogni azione utile per pervenire alla migliore soluzione possibile a tutela dei lavoratori, nel rispetto delle procedure previste dal Tribunale di Reggio Emilia. Bottero Spa è un gruppo italiano che dal 1957 è specializzato nella produzione di macchine per la lavorazione del vetro, sia per quanto riguarda il vetro piano che per il vetro cavo. In questi settori è oggi fra i tre principali leader globali, con stabilimenti, filiali commerciali e filiali postvendita presenti in tutto il mondo. Oltre alla sede principale di Cuneo, Bottero è presente in Italia a Montecchio Maggiore (Vicenza) e Rovereto (Trento). Presenti all’incontro in Regione con l’assessore Colla l’ad del Gruppo Botero, Marco Tecchio, il Coo del Gruppo Bottero, Giuseppe Bertocchi, i rappresentanti di Fiom Cgil di Parma e di Reggio Emilia, di Fim Cisl e delle Rsu, l’assessore al Bilancio del Comune di Montecchio Emilia, Stefano Ferri, e il sindaco di Fontevivo, Tommaso Fiazza. (Com)