Ucraina: Kuleba, Russia non ottiene successi al fronte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sebbene "l'esercito ucraino stia costantemente vivendo un deficit di proiettili la Russia non ottiene successi al fronte. Lo ha affermato il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, nel corso di conferenza stampa congiunta con l'Alto rappresentante europeo per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, a Kiev. "La scala della guerra e l'uso dell'artiglieria da parte della Russia hanno raggiunto un livello a cui, francamente, l'Europa non era pronta - ha detto -. Dobbiamo tutti rispondere alla sfida che ci sta di fronte". Per raggiungere questo scopo, come ha osservato il capo della diplomazia, "l'Ucraina sta aumentando la produzione militare a un livello senza precedenti", mentre l'Ue sta adottando misure "senza precedenti" per assicurare la produzione di munizioni e le importazioni da altri Paesi. "Dove non ci sono proiettili, fermiamo i soldati russi con le altre armi che abbiamo a disposizione. È grazie all'eroismo dei nostri soldati se riusciamo a contenere la Russia. Ma l'obiettivo principale - ha concluso - è evitare che la carenza di proiettili si trasformi in una carestia". (Kiu)