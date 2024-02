Genova: Regione, 12,5 milioni di euro dal programma di cessione alloggi di Arte Genova (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I criteri regionali individuano il 10 per cento del patrimonio immobiliare come soglia massima degli alloggi cedibili. Arte Genova stima una vendita di circa 200 abitazioni a libero mercato, pari al 3 per cento del totale attualmente composto da 6597 appartamenti, per un introito, come sopraindicato, di 12,5 milioni di euro. Di questi 10 milioni di euro (80 per cento) verranno investiti per interventi di manutenzione e costruzione previsti nel triennio 2024/2026 e 1 milione e 875mila euro (15 per cento) saranno finalizzati a nuovi acquisti immobiliari. Il programma prevede la possibilità di vendita in: edifici dove la percentuale della proprietà aziendale non supera il 30 per cento; edifici situati nei Comuni della provincia dove la gestione per l'Azienda risulta maggiormente gravosa rispetto all'ambito cittadino genovese; edifici nei quali risulta una propensione all'acquisto. (Com)