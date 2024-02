Roma: i comunicatori del Comune fanno rete "obiettivo raccontare trasformazione città"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Si è svolto oggi alla Casa della Città e della trasparenza, in piazza Giovanni da Verrazzano, a Ostiense, il primo incontro dei comunicatori, "Insieme Roma" che a vario titolo lavorano per l'amministrazione cittadina. Lo riferisce una nota. Un evento al quale hanno partecipato oltre 200 addetti, dall'Ufficio stampa alla Comunicazione istituzionale, ma anche molte presenze dai Municipi, dai dipartimenti e da tutte le società partecipate. L'incontro è partito da una raffica di brevi interventi sull'attività dei singoli uffici, da Zetema alla Centrale del latte - si legge nella nota - ed è stato un'occasione, la prima, per conoscersi e per fare squadra in vista di un obiettivo comune, comunicare la trasformazione di Roma Capitale. Si è parlato di campagne e di informazione. I promotori dell'appuntamento, Cecilia Del Guercio, responsabile comunicazione della segreteria del sindaco Gualtieri, Stefano Costantini, direttore dell'ufficio stampa e Pierluca Tagariello, direttore della Comunicazione istituzionale, hanno illustrato ai colleghi le finalità dell'incontro e anche le novità messe in campo: dai nuovi strumenti informatici, web tv e whatsapp, alle scelte strategiche che caratterizzano l'input al cambiamento. "Siamo tantissimi, siamo una squadra e oggi siamo noi la notizia", è stato detto nel corso degli interventi. Due ore fitte di dibattito con la promessa di rivedersi periodicamente. (Rer)