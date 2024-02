Agricoltura: Ciriani, allo studio esenzione Irpef per imprenditori che necessitano sostegno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La priorità per il governo nella gestione delle risorse pubbliche "è un loro impiego a sostegno dei più deboli ed è per questo che è attualmente allo studio, ai fini della presentazione nel primo veicolo normativo utile che potrebbe già essere il decreto legge Milleproroghe, una misura volta a prevedere l'esenzione dall'Irpef destinata a quegli imprenditori agricoli che necessitano di un effettivo sostegno, ferme tutte le altre misure agevolative". Lo ha detto il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, rispondendo a una interrogazione – rivolta al ministro dell'Agricoltura – sul ripristino dell'esenzione Irpef per i redditi dominicali e agrari, nel corso del Question time alla Camera. "Si tratta di uno sforzo notevole per il governo, ma anche di un'occasione per finalizzare al meglio gli interventi pubblici", ha aggiunto. (Rin)