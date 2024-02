Agricoltura: Oldani, non siamo soddisfatti sul metodo, le nostre aziende non possono più aspettare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una lista di 10 punti, tra i quali una riprogrammazione del Green Deal, l’abolizione immediata di vincoli e incentivi per non coltivare i terreni e il divieto di importazione di prodotti agricoli provenienti da Paesi dove non sono in vigore gli stessi nostri regolamenti produttivi e sanitari. Sono questi i temi portati oggi all'audizione della Commissione agricoltura, montagna e foreste del consiglio regionale della Lombardia da una delegazione di agricoltori che, da giorni, hanno organizzato i presidi per protestare contro le politiche agricole europee. “Non siamo soddisfatti sul metodo, aspetteremo i risultati. Le promesse i politici le hanno sempre fatte per 30 anni, ma noi oggi vogliamo i fatti, le nostre aziende non possono più aspettare” ha spiegato Alberto Oldani, responsabile del coordinamento nazionale Riscatto agricolo, a margine della commissione presieduta da Floriano Massardi (Lega). “Noi dobbiamo fare i piani di semina per il 2024, e anche per colpa di Regione Lombardia non possiamo farli e intanto i concimi e tutto quello che serve per allevare il nostro bestiame continua ad aumentare”, ha sottolineato Oldani, ricordando che “la mobilitazione verrà decisa a livello nazionale. Adesso ci saranno quattro/cinque giorni in cui aspettiamo delle risposte precise dal governo Meloni”. Intanto "ci sarà la kermesse di Sanremo che sarà una vetrina mondiale, perché è in eurovisione”. (segue) (Rem)