Agricoltura: Oldani, non siamo soddisfatti sul metodo, le nostre aziende non possono più aspettare (2)

- È stato detto “che l’assessore (Beduschi, ndr.) è bravissimo ma devono corrispondere i fatti. Se l’assessore va in Europa una volta al mese, o quattro volte va benissimo, può andare anche tutti i giorni, ma io devo poter seminare con gli ecoschemi che riguardano quelli regionali, devo poter continuare a fare ecologia con gli ecoschemi che sono stati finanziati a livello europeo e regionale come era nella vecchia Pac”. Per Oldani, “questo è un controsenso, io ho acquistato dei macchinari quando è uscita la Pac, ma questo modo di cambiare le carte durante la partita non va bene. Uno fa degli investimenti, poi cambia il metodo”, ha aggiunto. “Io dico gli ecoschemi ecologici vanno abbinati, l’agricoltura deve diventare sempre più green, ma ci dovete dare la possibilità e lo possiamo fare solo a livello tecnologico. La tecnologia ci può dare una grandissima mano, e noi siamo pronti come allevatori. Abbiamo bisogno di utilizzare certi prodotti e di avere un po’ di tempo”, ha concluso Oldani (Rem)