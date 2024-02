Iraq-Turchia: presidente Kurdistan Barzani riceve ministro Difesa Guler a Erbil

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della regione autonoma del Kurdistan, Nechirvan Barzani, ha ricevuto a Erbil il ministro della Difesa della Turchia, Yasar Guler. Lo riporta l’agenzia di stampa irachena "Shafaq". Durante l’incontro, le parti hanno discusso delle relazioni bilaterali e della cooperazione reciproca, ma anche della situazione di sicurezza in Iraq e nella regione, nonché degli ultimi sviluppi della guerra nella Striscia di Gaza. Barzani e Guler hanno concordato sull’importanza della cooperazione congiunta tra Turchia, Kurdistan e Iraq per la pace, la stabilità e la sicurezza delle frontiere. In merito al conflitto a Gaza, scoppiato a seguito dell’attacco dello scorso 7 ottobre del movimento islamista palestinese Hamas contro lo Stato di Israele, le parti hanno evidenziato la necessità di prevenire l’escalation in Medio Oriente. (segue) (Irb)