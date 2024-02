Iraq-Turchia: presidente Kurdistan Barzani riceve ministro Difesa Guler a Erbil (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella giornata di ieri, il ministro della Difesa turco e la delegazione da lui guidata avevano incontrato a Baghdad il presidente della Repubblica irachena, Abdul Latif Rashid, e il primo ministro, Mohammed Shia al Sudani. Durante i colloqui, Guler aveva richiamato l’attenzione in particolare sull’importanza della cooperazione tra Turchia e Iraq nell’ambito del contrasto al terrorismo. A questo riguardo, Al Sudani aveva spiegato che Baghdad “ha adottato misure di sicurezza su larga scala al confine per impedire che le terre irachene vengano utilizzate per gli attacchi” delle milizie a maggioranza curda attive nell’area. Da parte sua, Guler aveva espresso il desiderio della Turchia di mantenere rapporti di cooperazione con l’Iraq, evidenziando la necessità di continuare a collaborare in materia di sicurezza. (segue) (Irb)