Iraq-Turchia: presidente Kurdistan Barzani riceve ministro Difesa Guler a Erbil (3)

- Il ministro turco aveva poi discusso con il presidente della Repubblica dell’Iraq delle modalità per sviluppare e rafforzare le relazioni bilaterali tra Ankara e Il Cairo, nonché delle opportunità di cooperazione congiunta, soprattutto nei settori della sicurezza e dell'intelligence. Nel corso del colloquio, Rashid aveva sottolineato la necessità di “rispettare la sovranità irachena, fermare le violazioni militari contro l'Iraq e la regione del Kurdistan, e risolvere le questioni in sospeso attraverso il dialogo". Guler aveva assicurato al capo dello Stato che la Turchia “sostiene la stabilità dell’Iraq”, ribadendo la volontà di rafforzare la cooperazione e il coordinamento congiunto in vari campi per proteggere gli interessi comuni dei due popoli. (Irb)