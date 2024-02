Ue: “Nyt”, convincendo Orban sull'Ucraina la premier Meloni ha consolidato credibilità in Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Convincendo il primo ministro ungherese Viktor Orban ad appoggiare il pacchetto di spesa dell’Unione europea da 50 miliardi di euro a favore dell’Ucraina, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha consolidato la sua credibilità e la sua influenza tra i leader comunitari. Lo scrive oggi il “New York Times” in un articolo firmato dal suo corrispondente a Roma, Jason Horowitz. Il quotidiano statunitense racconta del clima nel quale si è tenuto il vertice Ue della scorsa settimana a Bruxelles. “Orban era isolato, l’unico leader contrario a miliardi di euro di fondi dell’Ue per l’Ucraina. La pressione nei suoi confronti montava alla vigilia del summit e aveva bisogno di qualcuno con cui parlare”, si legge nel pezzo. A quel punto Meloni, “che a lungo aveva condiviso il suo antagonismo nei confronti dell’Ue”, ha offerto la propria attenzione. In un’ora di conversazione, Orban si è lamentato per essere stato trattato ingiustamente dall’Ue in ragione delle sue politiche di estrema destra. (segue) (Was)