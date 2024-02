Ue: “Nyt”, convincendo Orban sull'Ucraina la premier Meloni ha consolidato credibilità in Europa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Essendo lei stessa una leader di estrema destra, Meloni gli ha detto di aver avvertito lo stesso pregiudizio. Ma, ha aggiunto, invece di attaccare l’Ue a cercato di lavorarci in buona fede. Questo approccio ha obbligato l’Ue a impegnarsi anche con lei e, alla fine, ad accettare che l’Italia avesse rispettato i requisiti per lo sblocco di miliardi di dollari di fondi per la ripresa dopo il Covid”, afferma il “New York Times” citando fonti europee a conoscenza dei contenuti della conversazione. Il fatto che Orban abbia deciso infine di sostenere il pacchetto di aiuti per l’Ucraina, secondo il quotidiano, è stato un successo personale per Meloni, “che ha affermato la sua credibilità di leader in grado di svolgere un ruolo influente tra i colleghi europei”. L’episodio della scorsa settimana mostra come la presidente del Consiglio abbia acquisito lo status di “leader di estrema destra capace di parlare con chi è ancora più a destra”. E, dal momento che l’Europa va sempre più verso destra, Meloni potrebbe rendersi sempre più preziosa negli anni a venire. (Was)