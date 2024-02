Veneto: assessore Lavoro, sottoscritto nuovo accordo per favorire inserimento lavoratori con disabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Elena Donazzan, assessore regionale al Lavoro, Istruzione e Formazione, in mattinata, ha presentato la sottoscrizione dell''Accordo per l'inserimento lavorativo nelle cooperative e nelle imprese sociali delle persone con disabilità con gravi difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario' alla presenza dei rappresentanti delle associazioni datoriali (Confindustria Veneto, Confapi Veneto, Confartigianato Veneto, Cna Veneto, Coldiretti Veneto, Confcommercio Veneto, Confesercenti Veneto Confcooperative Veneto, Legacooperative Veneto, Confprofessioni Veneto), dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori (Cgil Veneto, Cisl Veneto, Uil Veneto, Cisal Veneto, Ugl Veneto, Confsal Veneto), dei rappresentanti delle associazioni delle persone con disabilità. "Ogni anno, in Veneto – ha dichiarato Donazzan -, tra 300 e 600 persone con disabilità trovano lavoro attraverso l'ex art. 14 Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, uno strumento importante che come Regione Veneto siamo tra i primi ad aver attivato e che consente ai soggetti coinvolti di sviluppare le proprie competenze professionali per integrarsi completamente nel ciclo produttivo delle imprese profit. L'obiettivo, figlio della cultura veneta e delle radici cristiane che ci portano a valorizzare i talenti che ognuno ha, è di favorire l'inserimento dei lavoratori con disabilità, migliorando la qualità della loro vita in una rete pubblico - privato, grazie alla condivisione con le parti. I numeri sono straordinari: dimostrano che sensibilità e professionalità ci stanno permettendo di inserire sempre più persone con disabilità nel mondo del lavoro, grazie anche alla funzione strategica dei Centri per l'impiego e a corsi di formazione come quello per disability manager". (segue) (Rev)