Veneto: assessore Lavoro, sottoscritto nuovo accordo per favorire inserimento lavoratori con disabilità (2)

- "Sono ormai più di vent'anni – ha poi sottolineato - che esiste nell'ordinamento la norma dell'articolo 14 del D.lgs 276/2003, che svolge un ruolo fondamentale nel processo di inserimento lavorativo delle persone con disabilità, creando un meccanismo efficace per l'assunzione attraverso la collaborazione tra imprese e cooperative sociali, in modo che le imprese possano ottemperare agli obblighi della Legge 68/99 (che tutela i lavoratori delle categorie protette). Con la sottoscrizione del nuovo accordo quadro rendiamo concreta la possibilità, introdotta con il DL 137/2020, di estendere lo strumento dell'art. 14 alle imprese sociali, che possono svolgere qualsiasi attività d'impresa, senza scopo di lucro, per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, o occuparsi di inserimento lavorativo, dotandosi di personale idoneo a seguire soggetti con svantaggi sociali o lavorativi", ha concluso Donazzan. Tiziano Barone, direttore di Veneto Lavoro ha poi evidenziato che "in Veneto risultano 281 convenzioni in essere ex art. 14, (+ 44 per cento rispetto al 2022) per un valore di 20,2 milioni di euro di commesse, coinvolgendo 560 persone con disabilità, 256 aziende e 85 cooperative sociali. La Regione del Veneto ha investito oltre 2 milioni 900 mila euro tra incentivi all'assunzioni e accomodamenti ragionevoli. Nel corso del 2023 sono 6.703 le persone con disabilità iscritte ai centri per l'impiego. Ci sono state 5.612 assunzioni, l'87 per cento delle quali di persone con autonomia lavorativa, il 13 per cento con necessità di supporto. Oltre 3.900 sono invece stati i percorsi avviati di politica attiva". (segue) (Rev)