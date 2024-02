Veneto: assessore Lavoro, sottoscritto nuovo accordo per favorire inserimento lavoratori con disabilità (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da quest'anno - ha aggiunto in seguito il direttore della Direzione Lavoro, Alessandro Agostinetti - la Regione del Veneto ha ritenuto fondamentale valorizzare il possibile ruolo formativo che la cooperativa assume quando instaura rapporti di lavoro e qualifica i propri dipendenti facendoli crescere e maturare per favorirne l'inserimento in aziende profit". "Per stimolare ancor più questo processo, il valore della commessa deve però permettere alla cooperativa di retribuire sia le persone con disabilità assunte per l'esecuzione dell'appalto che il personale di affiancamento (se necessario) e di coprire gli oneri produttivi. La commessa non deve assolutamente tradursi in una semplice gestione di personale e deve trattarsi di vero appalto (caratterizzato da organizzazione di mezzi, rischio di impresa e esercizio del potere organizzativo e direttivo della cooperativa)" ha poi concluso. (Rev)