Roma: aggiudicata gara parcheggio Cornelia, assessore Mobilità "250 stalli vicino Metro A e Tva" (2)

- “La firma del contratto – ha commentato l’Assessore alla Mobilità Eugenio Patanè – rappresenta l'ultimo step amministrativo-burocratico dell’iter che porterà alla realizzazione del parcheggio Cornelia: un'infrastruttura che, con i suoi circa 250 stalli, avrà una funzione strategica sia come scambio per la Metro A, sia per togliere le auto dalla strada in vista della costruzione della tranvia Termini-Vaticano-Aurelio. Si tratta di un’opera attesa da tanti anni dai cittadini di un quadrante della città che, tra metropolitana, attività commerciali e strutture sanitarie ha un enorme bisogno di parcheggi”. (Com)