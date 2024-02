Camera: domani audizioni su partecipazione lavoratori a gestione impresa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, presso l'Aula della commissione Lavoro della Camera, le commissioni riunite Finanze e Lavoro, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge recanti disposizioni in materia di partecipazione dei lavoratori al capitale, alla gestione e ai risultati dell'impresa, svolgono le seguenti audizioni: ore 13:30 Confcommercio, Confesercenti e Federdistribuzione; ore 14 Confapi, Cna, Confartigianato imprese, Alleanza delle Cooperative; ore 14:30 Confindustria. L'appuntamento – rende noto l’ufficio stampa della Camera – viene trasmesso in diretta webtv. (Com)