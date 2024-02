Azerbaigian: Commissione elettorale, affluenza alle presidenziali al 70 per cento alle 14 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione elettorale ha registrato sette candidati alle presidenziali anticipate: il capo dello Stato attualmente in carica Ilham Aliyev del Partito Nuovo Azerbaigian, la forza politica al potere; i candidati indipendenti Zahid Oruj e Fuad Aliyev; Razi Nurullayev del partito del Fronte nazionale; Fazil Mustafa del Partito della grande creazione; Elshad Musayev del Partito del grande Azerbaigian; e Gudrat Hasanguliyev, del Partito Fronte popolare dell'Azerbaigian unito. Il presidente dell'Azerbaigian viene eletto per un mandato di sette anni. L’ultima volta che si sono svolte elezioni presidenziali nel Paese è stata nella primavera del 2018, mentre le prossime - prima della convocazione del voto anticipato - erano previste per il 2025. Secondo quanto riferito ieri dalla Cec i primo risultati dovrebbero essere notificati entro le 18 ora italiana, mentre quelli definitivi saranno pubblicati entro il 9 febbraio. (Rum)