Mafia: Bonafoni (Pd), lavoro commissari Anzio e Nettuno deve continuare

- Ad Anzio e Nettuno, comuni della provincia di Roma nel Lazio "il prezioso lavoro che stanno portando avanti i commissari prefettizi chiamati a riportare integrità e trasparenza nei processi amministrativi dei due Comuni, deve poter continuare". Lo afferma in una nota la presidente della commissione Trasparenza della Regione Lazio, Marta Bonafoni del Pd. "Le audizioni che si sono tenute ieri in commissione Antimafia - aggiunge - hanno ribadito quel che era già emerso qualche mese fa ad Anzio, nel corso della riunione congiunta di parlamentari e consiglieri regionali: nonostante i risultati significativi raggiunti in questi mesi, la presenza delle organizzazioni criminali nel territorio è ancora forte, come dimostrano i fatti di cronaca, anche recenti. Come ha avuto modo di sostenere anche il senatore Verini, è necessario che i commissariamenti proseguano il loro operato, accompagnati dalla società civile, dalle forze sociali impegnate quotidianamente nel contrasto alla criminalità organizzata, dai tanti cittadini e dalle tante cittadine che chiedono legalità". (Com)