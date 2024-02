Camera: domani audizione esperti su intelligenza artificiale e diritto d'autore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani la commissione Cultura della Camera, nell'ambito della discussione della risoluzione sulle iniziative per garantire la tutela del diritto d'autore nell'ambito dell'utilizzo delle tecnologie di intelligenza artificiale, svolge le audizioni di Daniele Nardi, professore ordinario presso l'Università di Roma "La Sapienza" e direttore del Laboratorio nazionale di Artificial Intelligence and Intelligent Systems del Consorzio interuniversitario nazionale per l'informatica, e di Federico Bomba, presidente di Sineglossa Ets. L'appuntamento – rende noto l’ufficio stampa della Camera – viene trasmesso in diretta webtv. (Com)