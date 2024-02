Parlamento: domani audizione ambasciatore De Bauw su semestre belga Consiglio Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giovedì 8 febbraio, alle ore 13:30, presso l'Aula della commissione Esteri della Camera, le commissioni riunite Esteri e Politiche Ue svolgono l'audizione dell'ambasciatore del Regno del Belgio in Italia, Pierre-Emmanuel De Bauw, sulle priorità del semestre di presidenza belga del Consiglio dell'Unione europea (primo gennaio-30 giugno 2024). L'appuntamento – rende noto l’ufficio stampa della Camera – viene trasmesso in diretta webtv. (Com)