Speciale difesa: Gaza, incontro fra il ministro della Difesa di Israele e il capo del Mossad dopo proposta Hamas su ostaggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"In questi anni ho potuto constatare la professionalità di Nova e ho avuto modo di incontrare di persona i tanti giornalisti, giovani e motivatissimi" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Il ministro della Difesa di Israele, Yoav Gallant, ha tenuto un incontro a tarda notte con il direttore del servizio d'intelligence esterno, il Mossad, David Barnea. L’ufficio di Gallant ha pubblicato le foto dell’incontro, senza fornire ulteriori dettagli. Il Mossad ha detto di aver ricevuto la risposta del movimento palestinese islamista Hamas su un potenziale accordo per la liberazione degli ostaggi e di stare valutando la cosa. Secondo indiscrezioni della stampa internazionale, Hamas avrebbe proposto una tregua di 135 giorni, da attuare in tre fasi da 45 giorni ciascuna, durante le quali ci sarebbe la consegna degli ostaggi israeliani in cambio della liberazione di un certo numero di prigionieri palestinesi. (Res)