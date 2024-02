Speciale difesa: Egitto, ex candidato alle presidenziali Al Tantawi condannato a un anno di carcere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un tribunale egiziano ha condannato l’ex candidato presidenziale dell’opposizione, Ahmed al Tantawi, già leader del partito politico di centro-sinistra “Al Karama”, a un anno di carcere con sospensione della pena dietro al pagamento di una multa di 20 mila sterline egiziane (circa 600 euro), con l’accusa di aver falsificato i documenti elettorali. Lo ha dichiarato l'avvocato Nabih al Janadi, membro della squadra di difesa impegnata nel caso. Altre 21 persone sono state accusate insieme ad Al Tantawi, 44 anni, che aveva ritirato la sua candidatura alla presidenza della Repubblica dopo non essere riuscito a raccogliere abbastanza consensi per candidarsi, “per aver fatto circolare documenti relativi alle elezioni senza autorizzazione ufficiale”. I giudici hanno inoltre stabilito che l’ex leader della sinistra egiziana non potrà più candidarsi alle elezioni per i prossimi chiunque anni. Al Tantawi era riuscito a raccogliere 14 mila firme sulle 25 mila necessarie per candidarsi, anche per le presunte azioni di disturbo di sostenitori filo-governativi e per l’arresto dei membri del suo staff. L’ex deputato della sinistra egiziana, considerato lo sfidante più forte e credibile dell’opposizione, aveva sostenuto che avrebbe potuto battere il presidente in carica Abdel Fattah al Sisi, rieletto con l’89,65 per cento dei consensi, con elezioni libere. (Cae)